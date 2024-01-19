Одинцов Андрей Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смерти22.09.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: Одинцов Макар Данилович
Мать: Одинцова Софья Мироновна
Бракосочетание
10.11.1846 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1861 ст.
Сын: Одинцов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Одинцова Акулина Егоровна
Незаконнорожденный, отцом является не Андрей Макарович (был в солдатах), а дед Макар Данилович ( деревенское прозвище Макаровы).
Смерть
22.09.1893 ст.