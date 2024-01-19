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Одинцов Андрей Макарович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

22.09.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Одинцов Макар Данилович

Мать: Одинцова Софья Мироновна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1846 ст.

Жена: Одинцова Акулина Егоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1861 ст.

Сын: Одинцов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Одинцова Акулина Егоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Незаконнорожденный, отцом является не Андрей Макарович (был в солдатах), а дед Макар Данилович ( деревенское прозвище Макаровы).
Смерть
22.09.1893 ст.
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
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