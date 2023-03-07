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Болдин Григорий Филиппов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Болдин Филипп Семёнов

Мать: Марфа Архипова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1799

Жена: Агафия (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1801

Дочь: Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Рождение ребёнка
25.02.1807

Сын: Болдин Тарасий Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1808

Сын: Болдин Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Иванова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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