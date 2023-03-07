Болдин Григорий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Болдин Филипп Семёнов
Мать: Марфа Архипова
Бракосочетание
25.04.1799
Жена: Агафия (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1801
Дочь: Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
25.02.1807
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Рождение ребёнка
18.07.1808
Мать ребёнка: Агафия (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно