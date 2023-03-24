Лыткина Ульяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Лыткин Матвей Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1827
Рождение ребёнка
01.03.1828
Сын: Лыткин Герасим Александров
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно