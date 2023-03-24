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Лыткина Ульяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лыткин Матвей Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1827

Муж: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
01.03.1828

Сын: Лыткин Герасим Александров

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лыткин Семен Александров

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лыткин Петр Александров

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыткин Иван Александров

Отец ребёнка: Лыткин Александр Семенов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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