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Лыткин Иван Александров

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыткин Александр Семенов

Мать: Лыткина Ульяна Матвеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1887

Сын: Лыткин Степан Иванович

Мать ребёнка: Лыткина Анна Матвеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Лыткина Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыткина Анна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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