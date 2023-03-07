Лыткин Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыткин Александр Семенов
Мать: Лыткина Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
27.10.1887
Мать ребёнка: Лыткина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Лыткина Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыткина Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно