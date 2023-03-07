Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Иванова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1807

Муж: Малахий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1809

Сын: Филимон Малахиев

Отец ребёнка: Малахий Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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