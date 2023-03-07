Ефросиния Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1807
Муж: Малахий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1809
Сын: Филимон Малахиев
Отец ребёнка: Малахий Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно