Комарова (Баушкина) Анисія
Место рождения
Дата рождения26.12.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836
Отец: Баушкинъ Петръ
Мать: Баушкина Агрофена
Бракосочетание
25.01.1857
Муж: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.10.1857
Сын: Комаровъ Алексей
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
30.04.1860
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.09.1862
Сын: Комаровъ Евмений
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.11.1864
Сын: Комаровъ Матвей
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Комаровъ Кузьма
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ