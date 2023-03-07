Комарова (Баушкина) Анисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Баушкина) Анисія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1836

Отец: Баушкинъ Петръ

Мать: Баушкина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1857

Муж: Комаровъ Семенъ

Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Комаровъ Алексей

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1860

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1862

Сын: Комаровъ Евмений

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1864

Сын: Комаровъ Матвей

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Комаровъ Кузьма

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Комаровъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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