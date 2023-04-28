Комаровъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения13.04.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1836
Отец: Комаровъ Дементий
Мать: Комарова Ирина
Бракосочетание
25.01.1857
Жена: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
12.10.1857
Сын: Комаровъ Алексей
Мать ребёнка: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
30.04.1860
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
15.09.1862
Сын: Комаровъ Евмений
Мать ребёнка: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
11.11.1864
Сын: Комаровъ Матвей
Мать ребёнка: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Комаровъ Кузьма
Мать ребёнка: Комарова Анисія
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Комарова Анисія