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Комаровъ Семенъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.04.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1836

Отец: Комаровъ Дементий

Мать: Комарова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1857

Жена: Комарова Анисія

Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Комаровъ Алексей

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1860

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1862

Сын: Комаровъ Евмений

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1864

Сын: Комаровъ Матвей

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Комаровъ Кузьма

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Комарова Анисія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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