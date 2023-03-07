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Иван Васильев

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Васка Пуряскин

Мать: Настасья Зенкина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Макар Иванов

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Егорова

Место жительства
Неизвестно
Моча
Переведен в деревню Моча
Смерть
Неизвестно
Моча
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