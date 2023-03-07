Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Васка Пуряскин
Мать: Настасья Зенкина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Макар Иванов
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гаврила Иванов
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Моча
Переведен в деревню Моча
Смерть
Неизвестно
Моча