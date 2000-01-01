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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1070Мочинская (Моча), слоб. каз.при оз. Широком и колодцах.1085933811001010Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
725. Мочинское, село бывшее государственное, при озерах Тухлом и Ольховом, дворов 451, жителей 2895, церковь православная, 3 лавки, 3 ветряных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56620Красносамарскоесело53°03'с.ш.50°48'в.д.N-39-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618432101с Красносамарскоесело