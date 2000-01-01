село Красносамарское, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Красносамарское

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1070Мочинская (Моча), слоб. каз.при оз. Широком и колодцах.1085933811001010Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Мало-Малышевская волость
725. Мочинское, село бывшее государственное, при озерах Тухлом и Ольховом, дворов 451, жителей 2895, церковь православная, 3 лавки, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56620Красносамарскоесело53°03'с.ш.50°48'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Красносамарское сельское поселение
36618432101с Красносамарскоесело

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