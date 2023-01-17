Акулина Егорова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Макар Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно