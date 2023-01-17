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Акулина Егорова

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Макар Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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