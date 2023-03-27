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Белоликов Павел Захарович

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Место рождения

Череповецкий уезд, 2-я Петринёвская волость, село Васильевское

Дата рождения

30.10.1871

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871

Отец: Белоликов Захария Иванович

Мать: Белоликова Мария Ивановна

Череповецкий уезд, 2-я Петринёвская волость, село Васильевское
Рождение ребёнка
23.02.1894

Дочь: Полянская Александра Павловна

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1895

Сын: Белоликов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Белозерова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Белоликов Николай Павлович

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

с. Любец Череповецкого уезда
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Белоликов Александр Павлович

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Софья Павловна

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоликов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоликов Константин Павлович

Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоликов Лариса Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
село Заколпье, Белозерский уезд, Новгородская губерния
Смерть
1920
Верный, Семиреченская область, ТурАССР, РСФСР
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