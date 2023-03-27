Белоликов Павел Захарович
Место рожденияЧереповецкий уезд, 2-я Петринёвская волость, село Васильевское
Дата рождения30.10.1871
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871
Череповецкий уезд, 2-я Петринёвская волость, село Васильевское
Рождение ребёнка
23.02.1894
Дочь: Полянская Александра Павловна
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1895
Сын: Белоликов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Белозерова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Белоликов Николай Павлович
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
с. Любец Череповецкого уезда
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Белоликов Александр Павлович
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Софья Павловна
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоликов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоликов Константин Павлович
Мать ребёнка: Белоликов Лариса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
село Заколпье, Белозерский уезд, Новгородская губерния
Смерть
1920
Верный, Семиреченская область, ТурАССР, РСФСР