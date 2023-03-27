Белоликов (Тихомирова) Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоликов (Тихомирова) Лариса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1871

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871

Отец: Тихомиров Павел Капитонович

Мать: Тихомирова Александра Платоновна

Рождение ребёнка
23.02.1894

Дочь: Полянская Александра Павловна

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
19.09.1895

Сын: Белоликов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Белозерова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Белоликов Николай Павлович

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

с. Любец Череповецкого уезда
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Белоликов Александр Павлович

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
08.09.1908

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Софья Павловна

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоликов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоликов Константин Павлович

Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоликов Павел Захарович

Место жительства
Неизвестно
Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Смерть
1938
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