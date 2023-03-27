Белоликов (Тихомирова) Лариса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1871
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1871
Рождение ребёнка
23.02.1894
Дочь: Полянская Александра Павловна
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
19.09.1895
Сын: Белоликов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Белозерова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Белоликов Николай Павлович
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
с. Любец Череповецкого уезда
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Белоликов Александр Павлович
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
08.09.1908
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Софья Павловна
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоликов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоликов Константин Павлович
Отец ребёнка: Белоликов Павел Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1938