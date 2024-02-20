Барьяхтар Федор Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.02.1881
Сын: Барьяхтар Федор Федорович
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Кондратьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-7,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно