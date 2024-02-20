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Барьяхтар Федор Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Мать: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.02.1881

Сын: Барьяхтар Федор Федорович

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Кондратьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-7,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1881

Жена: Барьяхтар Агафья Кондратьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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