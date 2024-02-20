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Барьяхтар Агафья Кондратьевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.02.1881

Сын: Барьяхтар Федор Федорович

Отец ребёнка: Барьяхтар Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-7,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1881

Муж: Барьяхтар Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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