Барьяхтар Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарьяхтар Федор Федорович

Барьяхтар Федор Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

22.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1881

Отец: Барьяхтар Федор Дмитриевич

Мать: Барьяхтар Агафья Кондратьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-7,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close