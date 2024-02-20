Барьяхтар Федор Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения22.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1881
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-7,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно