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Барьяхтар Дмитрий Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Барьяхтар Федор Акритович

Мать: Барьяхтар Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Барьяхтар Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Барьяхтар Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Барьяхтар Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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