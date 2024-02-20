Барьяхтар Дмитрий Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: Барьяхтар Федор Акритович
Мать: Барьяхтар Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Барьяхтар Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Барьяхтар Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно