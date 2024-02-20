Барьяхтар Петр Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Черкас Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
22.10.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1873г.,лист-27,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/у-1879г.,лист-96,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Барьяхтар Константин Петрович
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.11.1886
Сын: Барьяхтар Георгий Петрович
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-19,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
1892
Сын: Барьяхтар Алексей Петрович
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно