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Барьяхтар Георгий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Мать: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.12.1884

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-161,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1884

Жена: Барьяхтар Вера Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Барьяхтар Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-16,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Барьяхтар Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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