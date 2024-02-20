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(Барьяхтар) Анастасия Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

21.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884

Отец: Барьяхтар Георгий Дмитриевич

Мать: Барьяхтар Вера Ильинична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-161,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
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