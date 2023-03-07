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Переверзев Николай Никанорович
Переверзев Николай Никанорович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1834
Пол
Мужской
Отец
Артамонов (переверзев) Никанор Ефимович
До 1827 г.р.
Мать
Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна
До 1811 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Артамонов (переверзев) Никанор Ефимович
Мать:
Переверзева Анна Ивановна
Бердянск
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