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Переверзев Николай Никанорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Артамонов (переверзев) Никанор Ефимович

Мать: Переверзева Анна Ивановна

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