Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Переверзев Николай Никанорович

Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переверзев Устин Никанорович

Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селезнева (Артамонова) Юлиана Никаноровна

Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович

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