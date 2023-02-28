Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Переверзев Николай Никанорович
Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переверзев Устин Никанорович
Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селезнева Юлиана Никаноровна
Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна