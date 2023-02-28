Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Переверзев Николай Никанорович

Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переверзев Устин Никанорович

Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Селезнева Юлиана Никаноровна

Мать ребёнка: Переверзева Анна Ивановна

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