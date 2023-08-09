Федорченко (Катинская) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко (Катинская) Васса Григорьевна

Федорченко (Катинская) Васса Григорьевна

Место рождения

Закотное

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1879

Муж: Федорченко Елисей Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1888

Сын: Федорченко Никифор Елисеевич

Отец ребёнка: Федорченко Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гоноченко Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Федорченко Елисей Иванович

Смерть
Неизвестно