Федорченко (Катинская) Васса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1879
Рождение ребёнка
02.06.1888
Сын: Федорченко Никифор Елисеевич
Отец ребёнка: Федорченко Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гоноченко Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Федорченко Елисей Иванович
Смерть
Неизвестно