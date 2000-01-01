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Шляховецкая Мирьям

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Место рождения

Елисаветград

Дата рождения

1861

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветград
Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

Отец ребёнка: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Елисаветград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Елисаветград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляховецкий Пинхус Лейбович

Смерть
1941
Кировоград
Причина смерти: Холокост
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