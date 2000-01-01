Шляховецкая Мирьям
Место рожденияЕлисаветград
Дата рождения1861
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Елисаветград
Рождение ребёнка
22.05.1897
Сын: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович
Отец ребёнка: Шляховецкий Пинхус Лейбович
Елисаветград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шляховецкий Пинхус Лейбович
Елисаветград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Кировоград
Причина смерти: Холокост