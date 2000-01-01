Шляховецкий Пинхус Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Пинхус Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Шляховецкий Лейба Дувидович

Мать: Шляховецкая Сура Рывка

Рождение ребёнка
22.05.1897

Сын: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович

Мать ребёнка: Шляховецкая Мирьям

Елисаветград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Шляховецкая Мирьям

Елисаветград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая Мирьям

Смерть
Неизвестно
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