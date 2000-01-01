Шляховецкий Пинхус Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
22.05.1897
Сын: Шляховецкий Ушер (Оскар) Пинхусович
Мать ребёнка: Шляховецкая Мирьям
Елисаветград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Шляховецкая Мирьям
Елисаветград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляховецкая Мирьям
Смерть
Неизвестно