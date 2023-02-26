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Ирина Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1874

Дочь: Дария Афанасиева

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1876

Дочь: Параскева Афанасиева

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1880

Сын: Солдатенков Стефан Афанасиев

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Пелагея Афанасиева

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Солдатенков Григорий Афанасиев

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1888

Дочь: Акилина Афанасиева

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1891

Сын: Солдатенков Исидор Афанасьев

Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенков Афанасий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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