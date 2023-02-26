Ирина Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1874
Дочь: Дария Афанасиева
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1876
Дочь: Параскева Афанасиева
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1880
Сын: Солдатенков Стефан Афанасиев
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: Пелагея Афанасиева
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1885
Сын: Солдатенков Григорий Афанасиев
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1888
Дочь: Акилина Афанасиева
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1891
Сын: Солдатенков Исидор Афанасьев
Отец ребёнка: Солдатенков Афанасий Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно