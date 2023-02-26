(Солдатенкова) Пелагея Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солдатенкова) Пелагея Афанасиева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.10.1882

Дата смерти

19.10.1884

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

До 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1882

Отец: Солдатенков Афанасий Семёнов

Мать: Ирина Лаврентиева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.10.1884
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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