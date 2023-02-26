(Солдатенкова) Пелагея Афанасиева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.10.1882
Дата смерти19.10.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1882
Отец: Солдатенков Афанасий Семёнов
Мать: Ирина Лаврентиева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.10.1884
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.