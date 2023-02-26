Дария Афанасиева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.03.1874
Дата смерти09.07.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1874
Отец: Солдатенков Афанасий Семёнов
Мать: Ирина Лаврентиева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1876
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.