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Дария Афанасиева

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.03.1874

Дата смерти

09.07.1876

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

До 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1874

Отец: Солдатенков Афанасий Семёнов

Мать: Ирина Лаврентиева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1876
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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