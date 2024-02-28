Бок (Ванюшова) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бок (Ванюшова) Екатерина Никитична

Место рождения

Жигачи, Заозерская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

1959

Пол

Женский

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Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ванюшов Никита Иванович

Мать: Ванюшова Ефросинья Петровна

Жигачи, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
1898

Муж: Бок Дмитрий Дмитриевич

Боровёнка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Аполлонова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич

Боровёнка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бок Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бок Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Патрунова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бок Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич

Смерть
1959
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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