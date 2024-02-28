Бок (Ванюшова) Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Аполлонова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бок Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Патрунова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бок Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бок Дмитрий Дмитриевич
Смерть
1959
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург