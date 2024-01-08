Бок Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1934
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Бок Дмитрий Филиппович
Мать: Бок Евдокия Васильевна
Бракосочетание
1898
Жена: Бок Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Аполлонова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бок Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1904
Сын: Патрунова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бок Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична
Смерть
1934
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область