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Бок Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

FB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бок Дмитрий Филиппович

Мать: Бок Евдокия Васильевна

Бракосочетание
1898

Жена: Бок Екатерина Никитична

Боровёнка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Аполлонова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична

Боровёнка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бок Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бок Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1904

Сын: Патрунова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бок Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бок Екатерина Никитична

Смерть
1934
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
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