посёлок Боровёнка, посёлок Боровёнка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Боровёнка

Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
7Боровенка (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.кр. д.: Наволока, Новой и Жигачей9692348312660429+торговлялесные промыслыНовгородская железная дорогаозеро Боровенское.Церковь, часовня, 2 школы, пчт. з. ст., почтово-телеграфное отделение, жд. ст., зем. с.-х. ск., кв. окр. надз. СПБ. воспит. д., 2 спж. маст., 3 пртн. маст., 6 хл., 3 мифк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
59941Боровенкапосёлок58°29'00"33°04'00"O-36-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение
49628404101п Боровёнкапоселок
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