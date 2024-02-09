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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
7Боровенка (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.кр. д.: Наволока, Новой и Жигачей9692348312660429+торговлялесные промыслыНовгородская железная дорогаозеро Боровенское.Церковь, часовня, 2 школы, пчт. з. ст., почтово-телеграфное отделение, жд. ст., зем. с.-х. ск., кв. окр. надз. СПБ. воспит. д., 2 спж. маст., 3 пртн. маст., 6 хл., 3 мифк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59941Боровенкапосёлок58°29'00"33°04'00"O-36-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49628404101п Боровёнкапоселок