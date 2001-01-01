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Семенов Александр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1900

Дата смерти

15.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1900

Отец: Семенов Кузьма Семенович

Мать: Семенова Александра Семеновна

Работа или профессия
25.02.1919
АО Русский аккумуляторный завод "Тюдор"
рабочий
Бракосочетание
Около 25.06.1927

Жена: Семенова Анастасия Савельевна

Рождение ребёнка
06.07.1928

Сын: Семенов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Семенова Анастасия Савельевна

Ленинград
Рождение ребёнка
09.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Анастасия Савельевна

Бракосочетание
16.02.1954

Жена: Семенова (гудкина) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1960
Похороны
?.12.1960
Серафимовское кладбище
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