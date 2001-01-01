Семенов Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1900
Дата смерти15.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1900
Работа или профессия
25.02.1919
АО Русский аккумуляторный завод "Тюдор"
рабочий
Бракосочетание
Около 25.06.1927
Рождение ребёнка
06.07.1928
Сын: Семенов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Семенова Анастасия Савельевна
Ленинград
Рождение ребёнка
09.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Анастасия Савельевна
Бракосочетание
16.02.1954
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.12.1960
Похороны
?.12.1960
Серафимовское кладбище