Семенова (Федотова) Анастасия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1903
Дата смерти03.02.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903
Бракосочетание
Около 25.06.1927
Рождение ребёнка
06.07.1928
Сын: Семенов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Семенов Александр Кузьмич
Ленинград
Рождение ребёнка
09.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Александр Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая пошивочным цехом
Смерть
03.02.1942
Лахтинская
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище