Семенова (Федотова) Анастасия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Федотова) Анастасия Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1903

Дата смерти

03.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1903

Отец: Федотов Савелий Федорович

Мать: Федотова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Около 25.06.1927

Муж: Семенов Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
06.07.1928

Сын: Семенов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Семенов Александр Кузьмич

Ленинград
Рождение ребёнка
09.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Александр Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая пошивочным цехом
Смерть
03.02.1942
Лахтинская
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
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