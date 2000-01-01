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Семенов Кузьма Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1859

Дата смерти

11.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1859

Отец: Семен Родионович

Мать: Наталья Андреевна

Бракосочетание
04.09.1894

Жена: Семенова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
11.07.1895

Дочь: Сидорова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Семенов Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
11.10.1900

Сын: Семенов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
31.01.1903

Сын: Семенов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Семенов Алексий Кузьмич

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Смерть
11.02.1908
Глухово
Рождение ребёнка
До 1908

Сын: Семенов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Похороны
13.02.1908
Благовещенское приходское кладбище
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