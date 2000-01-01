Семенов Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1859
Дата смерти11.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1859
Отец: Семен Родионович
Мать: Наталья Андреевна
Бракосочетание
04.09.1894
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Сидорова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1897
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
11.10.1900
Сын: Семенов Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
31.01.1903
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
11.02.1905
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Смерть
11.02.1908
Глухово
Рождение ребёнка
До 1908
Мать ребёнка: Семенова Александра Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
лесник
Похороны
13.02.1908
Благовещенское приходское кладбище