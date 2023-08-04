Зыков Павел Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Зыков Зиновий Прохорович
Мать: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Зыков Мирон Павлович
Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зыкова Фетинья Павловна
Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Анисья Павловна
Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Анна Павловна
Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Домна Степановна
Смерть
Неизвестно