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Зыков Павел Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Зыков Зиновий Прохорович

Мать: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Зыков Мирон Павлович

Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зыкова Фетинья Павловна

Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анисья Павловна

Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анна Павловна

Мать ребёнка: Зыкова Домна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Домна Степановна

Смерть
Неизвестно