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Зыкова Домна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пережогина Анна Павловна

Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Зыков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зыкова Фетинья Павловна

Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анисья Павловна

Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Павел Зиновьевич

Смерть
Неизвестно