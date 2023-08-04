Зыкова Домна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пережогина Анна Павловна
Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зыкова Фетинья Павловна
Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Анисья Павловна
Отец ребёнка: Зыков Павел Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно