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Зыкова Анисья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зыков Павел Зиновьевич

Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Багрецова Парасковья Зиновьевна

Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Зыков Савелий Зиновьевич

Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Зыкова Василиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Маслова Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Зиновий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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