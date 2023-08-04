Зыкова Анисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Багрецова Парасковья Зиновьевна
Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Зыкова Василиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Маслова Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Зыков Зиновий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно