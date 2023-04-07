Дукина (Шешко) Галина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукин Петр Иванович
Отец ребёнка: Дукин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукин Олег Иванович
Отец ребёнка: Дукин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дукин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно