Дукин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дукин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукин Петр Иванович
Мать ребёнка: Дукина Галина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукин Олег Иванович
Мать ребёнка: Дукина Галина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дукина Галина Матвеевна
Смерть
Неизвестно