Дукин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дукин Петр Иванович

Мать: Дукина Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукин Петр Иванович

Мать ребёнка: Дукина Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукин Олег Иванович

Мать ребёнка: Дукина Галина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукина Галина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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