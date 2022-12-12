Ханина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1819

Дочь: Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1822

Дочь: Ксения Львовна

Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Львовна

Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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