Ханина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1819
Дочь: Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1822
Дочь: Ксения Львовна
Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Львовна
Отец ребёнка: Ханин Лев Иванович
Работа или профессия
Неизвестно