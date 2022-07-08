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Ханин Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ханин Иван Иванович

Мать: Ханина Анастасия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1819

Дочь: (Ханина) Евдокия Львовна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.02.1822

Дочь: (Ханина) Ксения Львовна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Ханина) Агафья Львовна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия

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