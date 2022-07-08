Ханин Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ханин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1819
Дочь: (Ханина) Евдокия Львовна
Мать ребёнка: Ханина Евдокия
Рождение ребёнка
09.02.1822
Дочь: (Ханина) Ксения Львовна
Мать ребёнка: Ханина Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Ханина) Агафья Львовна
Мать ребёнка: Ханина Евдокия