Данилова Светлана Шарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985
Бракосочетание
11.08.2007
Рождение ребёнка
24.11.2007
Сын: Данилов Данил Вячеславович
Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович
Рождение ребёнка
14.10.2011
Дочь: Данилова Даяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович
Рождение ребёнка
01.06.2014
Дочь: Данилова Лия Вячеславовна
Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович