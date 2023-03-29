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Данилова Светлана Шарифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985

Отец: Идрисов Шариф Минигалеевич

Мать: Байдавлетова Фирдаус Рафкатовна

Бракосочетание
11.08.2007

Муж: Данилов Вячеслав Валентинович

Рождение ребёнка
24.11.2007

Сын: Данилов Данил Вячеславович

Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович

Рождение ребёнка
14.10.2011

Дочь: Данилова Даяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович

Рождение ребёнка
01.06.2014

Дочь: Данилова Лия Вячеславовна

Отец ребёнка: Данилов Вячеслав Валентинович

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