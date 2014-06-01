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Данилова Лия Вячеславовна
Данилова Лия Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.2014
Пол
Женский
Отец
Данилов Вячеслав Валентинович
1981 г.р.
Мать
Данилова Светлана Шарифовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2014
Отец:
Данилов Вячеслав Валентинович
Мать:
Данилова Светлана Шарифовна
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