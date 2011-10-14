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Данилова Даяна Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2011

Отец: Данилов Вячеслав Валентинович

Мать: Данилова Светлана Шарифовна

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