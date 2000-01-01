Сырчикова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчикова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

18.04.1864

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1827

Дочь: Артемова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сырчиков Григорий Родионович

д. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сырчиков Авраам Григорьевич

Отец ребёнка: Сырчиков Григорий Родионович

д. Сырчикова, Российская Империя
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сырчиков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сырчиков Григорий Родионович

д. Сырчикова.
Рождение ребёнка
28.07.1833

Сын: Сырчиков Исаак Григорьевич

Отец ребёнка: Сырчиков Григорий Родионович

д. Сырчиково, уезд Соликамский, Российская Империя
http://pokolenia.permkrai.ru/Perm/Ф.37.Оп.2.Д.316/00000127.jpg
Рождение ребёнка
17.08.1836

Сын: Сырчиков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Сырчиков Григорий Родионович

д. Сырчикова, Соликамский уезд, Роская Империя
Смерть
18.04.1864
д. Сырчикова Большая
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