Сырчиков Григорий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти02.04.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Сырчиков Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1827
Дочь: Артемова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Сырчикова Параскева Ивановна
д. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сырчиков Авраам Григорьевич
Мать ребёнка: Сырчикова Параскева Ивановна
д. Сырчикова, Российская Империя
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сырчиков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Сырчикова Параскева Ивановна
д. Сырчикова.
Рождение ребёнка
28.07.1833
Сын: Сырчиков Исаак Григорьевич
Мать ребёнка: Сырчикова Параскева Ивановна
д. Сырчиково, уезд Соликамский, Российская Империя
http://pokolenia.permkrai.ru/Perm/Ф.37.Оп.2.Д.316/00000127.jpg
Рождение ребёнка
17.08.1836
Сын: Сырчиков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Сырчикова Параскева Ивановна
д. Сырчикова, Соликамский уезд, Роская Империя
Смерть
02.04.1863
д. Сырчикова, Российская Империя