Артемова (Сырчикова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Сырчикова) Анна Григорьевна

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Место рождения

д. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия

Дата рождения

Между 1810 и 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1827

Отец: Сырчиков Григорий Родионович

Мать: Сырчикова Параскева Ивановна

д. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Артемов Иван Никифорович

Петропавловская церковь, Оханский уезд, Таборская вол., с. Таборское,
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1719904
Рождение ребёнка
06.06.1846

Сын: Артемов Елисей Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
26.09.1847

Сын: Артемов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Никифорович

уезд Соликамский с. Кыласово
Смерть
Неизвестно
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