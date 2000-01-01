Артемова (Сырчикова) Анна Григорьевна
Место рожденияд. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия
Дата рожденияМежду 1810 и 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1810 и 1827
д. Сырчиково Пермская губ Российская Имперрия
Бракосочетание
16.02.1845
Петропавловская церковь, Оханский уезд, Таборская вол., с. Таборское,
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1719904
Рождение ребёнка
06.06.1846
Отец ребёнка: Артемов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
26.09.1847
Отец ребёнка: Артемов Иван Никифорович
уезд Соликамский с. Кыласово
Смерть
Неизвестно