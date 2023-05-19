Новоторцев Тимофей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторцев Тимофей Стефанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.05.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1776

Отец: Новоторцев Стефан Кирилин?

Мать: Новоторцева Марфа Матвеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1818

Сын: Новоторцев Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1820

Сын: Новоторцев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1821

Сын: Новоторцев Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоторцева Анисья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно