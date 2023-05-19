Новоторцев Тимофей Стефанович
Место рождения
Дата рождения03.05.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1776
Рождение ребёнка
30.10.1818
Сын: Новоторцев Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1820
Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1821
Мать ребёнка: Новоторцева Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно