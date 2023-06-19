Новоторцева (Дергунова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторцева (Дергунова) Анисья Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1818

Сын: Новоторцев Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1820

Сын: Новоторцев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1821

Сын: Новоторцев Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоторцев Тимофей Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно