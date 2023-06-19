Новоторцева (Дергунова) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1818
Сын: Новоторцев Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
16.04.1820
Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
16.10.1821
Отец ребёнка: Новоторцев Тимофей Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно