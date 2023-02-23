Шевырева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевырева Анна Иванова

Шевырева Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шевырев Илья Андреев

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шевырев Иван Андреев

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
122 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Андрей Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close