Шевырева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шевырев Илья Андреев
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шевырев Иван Андреев
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Петров
Место жительства
1850
122 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно